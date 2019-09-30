今天公布的研究顯示，聯合國正在處理的人道需求來到空前程度，但包括美國、德國與英國在內的富裕國家，去年對人道危機的援助款卻少於前一年。

根據獨立國際發展組織「發展倡議」（Development Initiatives）一年一度全球人道援助（Global Humanitarian Assistance）報告，世界最大的人道捐助國美國2018年刪減援助款6%，相當於刪減4億2300萬美元，德國與英國的人道支出也比2017年減少11%。

與此同時，透過聯合國協調的援助請求金額來到創紀錄的283億美元，被認為需要人道援助者超過2億，戰亂肆虐的葉門與敘利亞需援助者最多。

「發展倡議」研究分析主任柯沛德（Dan Coppard）告訴湯森路透基金會（Thomson Reuters Foundation）：「我們必須密切追蹤這3大捐助國的立場，確保這種狀況不會持續下去。」

柯沛德表示，「發展倡議」發現，由於阿拉伯聯合大公國與沙烏地阿拉伯撥款增加，主要用於葉門重建之用，去年各國政府整體援助金額略增。

(中央社)