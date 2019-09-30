表態參選新北市第一選區立委的台北市議員鍾小平，30日上午自爆已將戶籍遷到新北市石門區，對此台北市議會表示，跟據《地方制度法》規定，遷出戶籍須滿4個月以上才會面臨解職，鍾小平若在期限內遷回就無解職問題。

鍾小平上午在接受廣播媒體訪問時表示，他是石門老梅村出生，為了投入新北市第一選區立委選舉，已將戶籍遷回石門。同選區的立委參選人還有國民黨洪孟楷、民進黨呂孫綾、時代力量張衛航。

針對鍾小平否因遷出戶籍喪失台北市議員資格，台北市議會祕書長洪樹林表示，根據《地方制度法》第79條第1項第6款規定，「戶籍遷出各該行政區域4個月以上」將解除職務。

洪樹林解釋，依同條法規，直轄市議員、直轄市長由行政院解除其職權或職務，台北市議員須由行政院認定事實後才能解除職務。

至於已獲柯市府內定副市長的台北市議員黃珊珊，目前由於尚未遞出辭職書，仍保有議員資格。洪樹林指出，如果黃珊珊辭去議員職務接任副市長，議員資格也將在議會收到辭職書後立刻生效。

(中時 )