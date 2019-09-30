米塔颱風逐漸增強，中央氣象局29日深夜，將台中市列入陸上警戒區域，災害應變中心30日上午完成1級開設。（張妍溱攝）

米塔颱風逐漸增強，中央氣象局29日深夜，將台中市列入陸上警戒區域，台中市宣布，配合中央災害應變中心30日上午完成1級開設，市長盧秀燕親自坐鎮指揮參加防颱整備會議，呼籲各單位充分協調、加強各項災防準備，做好災防應援工作，將災損降至最低。

市長盧秀燕指出，颱風來襲有備無患，寧願過度準備，也不要措手不及，影響人民財產安全，因此，成立災害應變中心完成1級開設，台中市目前雖沒風雨，但不排除山區警戒，必要時針對土石流、水災危害潛勢區域居民採取預防性疏散撤離措施，若有災情發生，請立即將災情回報災害應變中心。

盧秀燕進一步與中央氣象局視訊，了解颱風最新動態；消防局報告指出，中央氣象局29日晚上11點30分發布米塔颱風向西靠近台灣，並將台中以北列入陸上颱風警報，有可能造成風大雨大情況，尤其台中市沿海地區可能陣風大、山區須防雨量，災害應變中心同步1級開設。

盧秀燕請各局處及各區公所謹慎面對米塔颱風可能造成災情，加強各項防救災裝備器材整備；尤其和平區公所加強易成孤島地區的防救災整備工作，確保各地區均備妥14日以上糧食及緊急通訊手段，並及早完成道路搶修機具預置或開口合約整備，必要時立即執行疏散撤離。

(中時 )