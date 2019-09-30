前副總統呂秀蓮代表喜樂島聯盟出馬挑戰2020年總統，遭民進黨支持質疑會瓜分綠營選票，呼籲呂「以大局為重」，呂秀蓮今天反問「是台灣被分裂比較危險？還是綠營分裂比較危險？」要藍綠不要再用顏色分裂台灣，要用2020選舉讓政黨重新洗牌。

呂秀蓮出馬挑戰蔡英文總統大位，民進黨已要求黨員不要參與連署，前總統陳水扁等人也批評呂是在瓜分蔡英文選票，要求「以大局為重」。

對此，呂秀蓮表示，無論是最近對蔡英文的論文。還是對政局的看法，她都是心平氣和的評論，沒有嚴厲的態度，也非常客觀理性。

呂秀蓮指出，過去戒嚴時期，國民黨說反共，多少罪惡假反共之名，國民黨也以此綁架台灣人民，現在民進黨也一樣，拿支持某人就是支持台灣的說法來綁架人民。

她說，從最近的民調可看出，民眾對兩黨惡鬥已非常厭惡，為何還要繼續被兩黨綁架，台灣不大但也不小，卻因為藍綠撕裂了台灣， 她反問說她分裂綠營的人，「究竟是誰在搞分裂？是誰在分裂台灣？究竟台灣被分裂比較危險？還是綠營分裂比較危險？」

呂秀蓮強調，顏色本身無罪，不能以顏色來綁架政治，她也呼籲藍綠兩黨，不要再綁架台灣人民，也不要再用各種說法來分裂台灣，台灣原本有350個政黨，在政黨法整頓後，目前剩200多個政黨，2020年選舉，政黨還會重新洗牌，要選民此次選舉不要再被藍綠綁架。

(工商 )