為拓廣來台旅客多元性，交通部觀光局近年著力於開發歐美市場，來台加拿大旅客近年成長逾2成，為加強宣傳我國觀光資源，深耕具潛力的加拿大市場，觀光局26日在溫哥華正式成立「駐溫哥華台灣觀光旅遊服務處」，提供加拿大旅客來台旅遊的相關資訊，促進兩國觀光交流。

近年來台加拿大旅客逐漸增多，2016年自2018年分別有10萬6197人、11萬7687人、12萬8456人，成長幅度約2成。觀光局為配合「Tourism 2020-台灣永續觀光發展策略」，深化歐美市場之目標，於加拿大西岸第一大城市溫哥華，成立加拿大地區第一個台灣觀光旅遊服務處，將針對加拿大市場提供旅遊資訊，進行多元管道的推廣，以加深加拿大人士對台印象，進而提高訪台意願。

觀光局表示，加拿大溫哥華觀光旅遊服務處是繼莫斯科、孟買、雪梨、奧克蘭及雅加達在全球成立的第6個台灣觀光旅遊服務處。服務處成立目標包括強化開拓加拿大市場功能、加強多項一程多站合作計畫、增加與航空公司合作開發各族裔客源市場、與各旅遊相關協會及商會合作，深入前往二線城市行銷臺灣等任務，希望能給當地業者更好的服務、更多的合作。

(中時 )