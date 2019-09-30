校方在現場設立告示牌，強調連儂隧道為合法申請的行動，為校方資產，禁止破壞。（袁庭堯攝）

中山大學學務長楊靜利強調，校方包容多元聲音，只要不涉及毀謗、侮辱，都歡迎留言或辯論。（袁庭堯攝）

中山大學學生會長莊皓鈞表示為了凸顯言論自由的可貴，才會將行動升級，將西子灣隧道變成「連儂隧道」。（袁庭堯攝）

日前中山大學發生陸客撕毀學生會搭造的連儂牆事件，事後陸客迅速遭警方自墾丁逮回並道歉和解。為了捍衛言論自由，學生會將行動升級，在中山大學西子灣隧道推出一連八天的「連儂隧道」。中山大學學務長楊靜利強調，連儂隧道是經過合法程序申請、校方核准的運動，相關物品係屬中山大學公物，若再有任何毀損一定依法究辦。

「你撕毀我一張連儂牆，我就貼滿一整個隧道！」面對中山大學日前遭到陸客破壞連儂牆的事件，在中山就讀的鄧姓港生表示，他們一直以來都是以和平理性的方式表達訴求，但大陸人總是用暴力的手段來打壓異己聲音。

鄧生強調，連儂牆的本意就是海納不同的聲音，用文字相互溝通，歡迎持不同意見的人，也來連儂牆上留言。若再用暴力的手段摧毀，現場學生將會錄影蒐證並交給警方，採取法律的動作。

中山大學學生會長莊皓鈞表示，日前陸客撕毀中山學生會連儂牆時，當下就勸導他們可以用同樣的方式、在牆上留言表達不同訴求，但不要去破壞他人的留言，可惜無效。為了凸顯言論自由的可貴，才會將行動升級，將西子灣隧道變成「連儂隧道」。

中山大學學務長楊靜利表示，學生為了捍衛言論自由、規劃連儂牆運動，事前也主動與校方討論並申請，校方也召集學務、總務、國際處及秘書室組成專案小組，確保活動能順利平和進行。楊靜利強調，只要不涉及毀謗、侮辱，連儂牆歡迎大家前往留言，要現場發表言、辯論都歡迎。

為了防範暴力破壞事件再發生，除校方本身的巡邏人力之外，中山學生會也自組志工隊，每小時均會派人在隧道巡邏，一遇衝突或糾紛將先勸阻隔開，不聽勸者將通報校警做後續處置。

(中時 )