因應颱風「米塔」來襲，第二作戰區指揮官陳忠文中將依花蓮縣政府應變中心一級開設於昨(29)日1900時召開作戰區災防整備會議，指導所屬災防分區完成各項災防整備工作；今（30）日派遣預置兵力地點計秀林鄉和平村等15處、官兵182員、車輛機具6類25輛，期於第一時間能迅速投入執行災害防救工作。

陳忠文並指示各災防分區立即與地方政府建立聯繫管道，全力先期完成協助地方政府執行災防任務之準備。另於上午1030時派遣20員官兵協助鳳林鎮山興里及鳳信里預防性撤離89員鄉民。

(中時 )