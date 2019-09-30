颱風「米塔」來襲 第二作戰區做好防災整備 11:402019/09/30 中時 呂昭隆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 第二作戰區今1030時派遣20員官兵協助鳳林鎮山興里及鳳信里預防性撤離89員鄉民。陸軍提供 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 因應颱風「米塔」來襲，第二作戰區指揮官陳忠文中將依花蓮縣政府應變中心一級開設於昨(29)日1900時召開作戰區災防整備會議，指導所屬災防分區完成各項災防整備工作；今（30）日派遣預置兵力地點計秀林鄉和平村等15處、官兵182員、車輛機具6類25輛，期於第一時間能迅速投入執行災害防救工作。 陳忠文並指示各災防分區立即與地方政府建立聯繫管道，全力先期完成協助地方政府執行災防任務之準備。另於上午1030時派遣20員官兵協助鳳林鎮山興里及鳳信里預防性撤離89員鄉民。 (中時 ) #災防 #作戰區 #政府 #地方政府 #米塔 也許您會感興趣 推薦閱讀 周一超關鍵 米塔暴風圈將掃這五地區 12:582019/09/28 生活 米塔飆速 最快今天發海警 04:102019/09/29 生活新聞 米塔颱風逼近 國防部災害應變中心已完成一級開設 22:362019/09/29 軍事 米塔颱風逼近 國防部防災兵力準備好了 23:072019/09/29 社會 米塔新消息 基隆部分道路開放路邊紅停車 01:232019/09/30 生活 米塔颱風來襲 基隆醫院服務不中斷 01:222019/09/30 生活 米塔發威 今晚至明晨風雨大 04:102019/09/30 生活新聞 米塔颱風逼近 吳德榮：東北角小心破壞性強風 08:022019/09/30 生活 「米塔」來勢洶洶 第三作戰區全面戒備進駐宜蘭 09:002019/09/30 社會 「米塔」颱風來襲 北水處呼籲民眾儲水備用 09:132019/09/30 生活 軍事熱門新聞 少來！美航母南海行 陸艦上下圍觀 - 軍事 使用達8成 以成無人機作戰王國 - 空軍 超級任務！德挑新戰機 美F35沒出局 - 軍事 挪威接收首輛韓製K9自走砲 總數24輛 - 軍事 颱風「米塔」來襲 第二作戰區做好防災整備 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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