去年九合一大選，韓國瑜在政壇掀起「韓流」，一舉將高雄綠地變藍天，更將代表國民黨參選2020總統。然而，據近日民調都顯示韓支持度下滑，令許多支持者憂心！有網友提及，去年韓大勝，「有誰能想到韓國瑜會崩盤？」對此，有名網友提及，民進黨有算到，當初民調落後韓，初選還在拱韓，柯陣營出來警告拱韓會引火自焚，民進黨當耳邊風照拱，「擺明就是看韓沒有」。

網友winu在PTT發文指出，去年韓國瑜大勝，用「韓流發威」襲捲全台，當時即使韓說不會選總統，他還是覺得韓不但會選而且會打爆蔡英文。結果現在民調全輸，而且都輸20%，不少藍營名嘴都覺得明年蔡會連任，風向變超快。「之前有誰想到現在這情況？有如此神人嗎？」

對此，網友kreator666認為，民進黨有算到吧！他說當初明明民調落後韓，初選還在拱韓，柯陣營出來警告拱韓會引火自焚，民進黨當耳邊風照拱，擺明就是看韓沒有。他說只要韓國瑜決定出來選就注定game over了，別考慮什麼換朱換郭的選項了，換誰上誰就要承受韓粉的仇恨，韓粉動員起來的威力大家也看到了，朱到現在還在承受換柱的苦果，韓粉可比當年的柱粉可怕多了。

他認為，問題出在韓國瑜本人和身邊拱他的那些人身上，不過他覺得敗選對國民黨甚至對台灣都算是好事，如果韓國瑜維持去年的聲勢一路直衝大位，國民黨真的會變國瑜黨。

對此，網友andyann認為，對部份高雄人而言，韓的金身破裂有三個轉捩點。首先，第一個轉捩點，他認為是和陳其邁辯論會，有種草包的感覺，但大家因為厭惡民進黨，所以忽略了。第二個轉捩點是韓當選市長後不久，喊出九二共識，還跑去中聯辦。第三個轉捩點則是韓五點。

(中時電子報)