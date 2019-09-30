颱風米塔進逼台灣，根據中央氣象局預報，颱風米塔目前仍逐漸增強，有機會增強為中度颱風，9月30日下午至10月1日清晨距臺灣最近時，強度影響台灣最劇烈。臺北市政府勞動局局長賴香伶特別提醒雇主應負起颱風天勞工出勤外勤安全，也指示本市勞動檢查處加強工地安全的預檢措施，積極防災。

勞動局長賴香伶表示，餐飲外送、新聞記者、郵務快遞等外勤工作人員於颱風天執行外勤工作具有高度風險，發生職業災害風險更高，勞動局針對「外勤工作者」、「高風險作業」、「大眾交通運輸業」及曾依勞動基準法通報天災、事變及突發事件須延長工時、停止休假的事業單位，建立天災預防措施相關職安監控資料庫，在颱風陸上警報發布後就會發送防災訊息給事業單位，勞動檢查處也會對相關事業單位抽選實施防災檢查。

勞動局指出，雇主應採取安全防護措施，以維護颱風天外勤工作人員工作之安全，例如限縮外勤區域或以汽車、計程車為外勤交通工具及提供適當個人防護具等，並由雇主或主管人員以書面指派，保存紀錄備查。

如臺北市政府或其他鄰近縣市宣布高中以下學校停課時，該日需上班之勞工如因其家庭成員有受照顧需求，得依性別工作平等法第20條請家庭照顧假。家庭照顧假請假日數併入事假計算，雇主不得拒絕，亦不得視為缺勤而影響其全勤獎金、考績或不利處分，違者將處新臺幣2萬至30萬罰款，並公告事業單位及負責人姓名。

事業單位因颱風影響而停止上班所衍生相關出勤給薪問題，依勞動部公告之「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」規定，只要勞工之工作地、居住地區或正常上下班所經過的地區，該轄區首長宣布停止辦公，而勞工未出勤時，事業單位就不得視為曠工、遲到或要求勞工以事假或其他假別處理，並於出勤紀錄以颱風停班註記，且不得強迫勞工補班、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利之行為。例如勞工居住於桃園市，工作地卻在臺北市，上班途經新北市，只要其中一縣市宣布停止上班，即適用該要點規定。

颱風期間，勞工於平常排班日出勤者，雇主除應給付當日工資外，建議宜加給工資或津貼，提供適當的安全防護措施，惟勞工當日未出勤者，雇主無給付未出勤時數工資部分，尚無違法之虞。

(中時 )