今日韓國瑜不需至議會備詢，藍綠議員都熄火，上午開議前僅10名議員登記質詢社政部門業務。（翻攝畫面／林宏聰高雄傳真）

高市議會決議準時下班，民進黨團上周痛批藍營護航韓國瑜，26、27日市長施政報告與質詢，每天都有4、50名議員登記質詢，藍綠對抗亂成一團，民進黨議員潑咖啡、丟報告書、落淚指控「質詢權被剝奪」；但今日進入部門質詢，依規定韓國瑜不必出席，上午開議時僅10人登記下午質詢，監督火力瞬間降至五分之一。

上次會期綠營發動車輪戰，高雄市長韓國瑜議會備詢曾經11點多才結束，本會期議會通過決議，未來將嚴格遵守既定議程表，每天最晚下午6點半散會。

26、27日市長施政報告與質詢，藍綠均發出甲級動員，首日共有51人登記，第2天則有44人，經抽籤決定質詢順序；若沒限制散會時間，26日質詢時間將長達765分鐘、近13小時，議會恐怕得挑燈夜戰，到隔日凌晨才能夠結束。

民進黨、時代力量痛批護航韓國瑜、剝奪議員質詢權，為凸顯質詢時間不足，綠營議員直播抽籤、在議場聯合質詢，更因逼韓國瑜簽辭職書，藍綠在議事廳大對抗，互控對方打人、襲胸，場外民進黨團更和韓粉飆罵「垃圾」，高市議會亂成一團。

然而，2天的市長施政報告結束，進入部門質詢階段，今日輪到社政部門，上午由社政委員會7名議員各質詢20分鐘，下午則開放其他議員登記質詢，但直到早上9點開會為止，總共只有10名議員登記，包括民進黨籍邱俊憲、郭建盟、張勝富、鄭孟洳、林智鴻、林富寶、張漢忠、國民黨林義迪、李雅靜、時代力量林于凱。

若中午沒有其他議員登記質詢，以每人15分鐘質詢計算，下午2點半開始，2個半小時就能結束，5點多散會應該不成問題，與韓國瑜備詢時動輒4、50位議員登記形成強烈對比。

(中時 )