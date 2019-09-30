為因應米塔颱風來襲疏散(水)門關閉及開放市區部分路段紅黃線停車，北市開放學校停車，自本（30）日中午12時起，提供民眾將車輛暫時停放於校園內（開放停車學校如下表），倘明日正常上班上課，請車主於上午7點前將車輛駛離，避免影響學校活動。

以下為北市開放83校供民眾停車學校，請民眾多加利用查詢：

(中時 )