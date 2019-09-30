因應颱風來襲疏散門關閉 北市開放83校供民眾停車 11:512019/09/30 中時 游念育 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 為因應米塔颱風來襲疏散(水)門關閉及開放市區部分路段紅黃線停車，北市開放學校停車，自本（30）日中午12時起，提供民眾將車輛暫時停放於校園內（開放停車學校如下表），倘明日正常上班上課，請車主於上午7點前將車輛駛離，避免影響學校活動。 以下為北市開放83校供民眾停車學校，請民眾多加利用查詢： 台北市開放83學校停車 (中時 ) #開放 #停車 #民眾 #學校 #北市 也許您會感興趣 推薦閱讀 竹北停6動工 光明商圈大利多 04:102019/09/26 地方新聞 校園事件受矚目 台南市推建構校長支持團隊 23:382019/09/26 生活 《金融股》結合數位生活應用，彰銀打造開放API生態圈 07:442019/09/27 財經 中華民國海軍27日在基隆港舉辦開放國防知性之旅營區開放參觀活動 19:202019/09/27 軍事 政院拍板開放山林：除國安及生態保育外全面開放 19:522019/09/27 政治 北市學校電費挨批每年虛擲4600萬 教育局回應了 15:262019/09/28 生活 南投社區、學校總舖師掌杓 創作色香味手路菜餚 17:062019/09/28 生活 從台灣衫水手服到白衣黑裙... 04:102019/09/29 藝文副刊 米塔新消息 基隆部分道路開放路邊紅停車 01:232019/09/30 生活 米塔颱風來襲！北市開放紅黃線停車及暫停路邊停車收費 11:132019/09/30 生活 生活熱門新聞 颱風最新動態 氣象局：路徑西修 陸警增加馬祖 - 生活 颱風假惹議 新竹市長林智堅回應了 - 生活 不斷更新》苗栗縣、新竹市晚上6時起停止上班上課 - 生活 北台灣僅竹市上班課 9／30全台颱風假一覽表看這裡 - 生活 小英64億振觀光 遭轟倒閉陷阱 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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