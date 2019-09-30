馬林魚以105敗結束球季，左投陳偉殷總計本季出賽45場、68.1局、0勝1敗，都是生涯最差(除了受傷的2017年)，他轉隊馬林魚至今13勝19敗，比金鶯時期大幅衰退。明年他有最後一季2200萬美元年薪(約台幣6.8億)，如果馬林魚還不打算用他就是在浪費自己的錢了。即使想交易或買斷，也卡在他的高薪而動彈不得。

特別以今年的表現來說，陳偉殷已經不是馬林魚當初期盼的那個強力左投。他的合約5年8000萬美元，年均1600萬美元，主要是因為延遲支付，現在才會突破2000萬美元，並不是他的年薪真有那麼高。

不過這算是美職的常態，其他球隊也有跟陳偉殷同時走下坡又領高薪的球星，他們自己或是球團也正在煩惱呢：

金鶯戴維斯(Chris Davis)：陳偉殷的老隊友。金鶯本季苦吞108敗，33歲的戴維斯手感不佳，近年打擊率一口氣跌破兩成，今年繳出0.179打擊率、12轟、36打點，然後領走球隊2300萬美元年薪。他的合約持續到2022年，接下來每年繼續領2300萬美元！

紅襪波塞洛(Rick Porcello)：3年前勇奪22勝與賽揚獎的強投，一度被視為紅襪王牌，沒想到隔年就吞下美聯最多的17敗。本季14勝12敗乍看可以，自責分率卻爆到5.52，他連續4年都領走紅襪2000萬美元年薪，不過合約本季結束，成為自由球員，他才30歲。

小熊達比修有：把達比修排在這裡有點不太公平，他本季3.98自責分率、先發31場頗有復活之勢。只是33歲的他舊傷累累，未來狀況堪慮，平均年薪超過2000萬美元，要一路領到2023年是小熊的一大賭注。近來達比修表示自己控球愈來愈好，在小熊隊有「得其所哉」的感覺，希望他的好狀態保持下去。

洛磯韋德戴維斯(Wade Davis)：皇家2015年奪冠功臣，昔日的「三本柱」之一，王建民的前隊友。34歲的韋德戴維斯近兩年轉到洛磯後急速衰退，今年自責分率爆到8.65之譜，季中就被拔除了終結者位置。他跟陳偉殷一樣有主客場表現差異過大的毛病，不過他卻是在自家主場被打特別慘。他合約最後一季還餘下1800萬美元，是很昂貴的牛棚投手。

老虎卡布瑞拉(Miguel Cabrera)：英雄如卡布瑞拉也不免走向衰退，他今年12轟、59打點，年薪3000萬美元。接下來每年都在3000萬美元以上，至少可領到他滿40歲的2023年，換言之還有1.2億美元！不過他未來注定是名人堂成員，昔日連續14季肆虐打擊區、每年繳出MVP身手的英姿將永留老虎球迷心中。

道奇隊簡森(Kenley Jansen)：守護神簡森向來非常穩定，所以今年3.71的自責分率格外令人不安，他去年首次衝到3以上，本季則是在明星賽後飆到接近5，似有衰退之兆。當然32歲的他仍是很強的終結者，端看他今年季後賽的表現。他的合約持續到2021年，餘下3800萬美元。

大都會坎諾(Robinson Cano)：昔日的洋基新星坎諾將滿37歲了。其實水手簽約的時候外界就有些不安，10年2.4億美元的合約，而且坎諾當時年過30，注定會在合約後期面臨衰退。這個退化是自然現象而不全是坎諾的責任，他今年出賽107場，勝利貢獻值僅0.3，還不如林子偉(生涯75場合計貢獻值0.6)。坎諾合約持續到2023年，每年2400萬美元。

賀南德茲(Felix Hernandez)：雖然才33歲，賽揚獎強投「菲力王」已經退化到了無法撐住先發位置的程度，本季1勝8敗、自責分率6.40，近3年迅速崩壞同時領走8000萬美元。以他效力水手15年的汗馬功勞自然不宜苛責，他合約本季結束，揮別球迷時淚灑球場，淚水裡大概也帶有一些力不從心的悔恨。

對於只是盡可能想賺錢的人，坐領乾薪當然是求之不得的事，但是球星之所以是球星，大半都是擁有榮譽心和自我要求的人，所以有些人還因壓力沉重去看心理醫生。明年多半是陳偉殷在馬林魚最後一季，2012年他獲選美聯新人王第4名，近年急速衰退令人鬱悶，但這也是許多老前輩與同輩球星面臨過的困境。隨著馬林魚朝向年輕化與重建邁進，陳偉殷下季的復活希望恐怕也難以期待。

(中時電子報)