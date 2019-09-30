「長腿女神」隋棠與老公Tony結婚3年，成為人妻並升格三個孩子的母親後，她減少演藝工作，以家庭為重，也相當重視兒童議題，近來她跟勵馨基金會合作推廣繪本《蝴蝶朵朵》，她也受訓說故事老師，藉由走訪台灣偏鄉讀繪本，讓孩子了解性侵害防治，沒想到過程中有名參與度很高的男童，竟含淚對她傾吐心酸秘密，讓隋棠聽了不禁瞬間脊椎發涼，心疼不已。

隋棠受訓當說故事老師，想起第一次「實作」所發生的事，讓她印象深刻，她對著一整班6、7歲的孩子，在一小時的課程中講述《蝴蝶朵朵》這本童書，讓他們認知保護身體的重要性以及如何防範性侵害，而過程中，有名穿襯衫的男童特別吸引隋棠目光，因為孩子很投入在故事裡，老師每說到一個段落，他都會回應，例如故事說到家裡的叔叔幫朵朵洗澡，小男孩皺眉大聲說出：「他怎麼可以幫她洗澡？」，說叔叔不能沒問過朵媽亂就亂碰人家身體，又故事說到叔叔恐嚇朵朵不能說出此事，男孩又舉手說：「有事情要告訴媽媽！媽媽是會保護你的人！」。

隋棠起初只是覺得這男孩對於身體保護的觀念很足很正確，沒想到說到故事尾聲，叔叔被警察帶走的情節，眾人都在喊著「叔叔就是色狼」，男孩卻是拍了拍身旁伙伴，告訴對方：「他們要賺很多很多錢然後搬到叔叔找不到的地方！」，並低聲問：「老師，我想問，為什麼朵朵會發生這個事情？」。

而故事說完，隋棠等人拿出一隻兔子玩偶，說這是專門吃秘密的兔子，邀請想分享秘密的小朋友們，可以寫在小紙片上送給兔兔，沒想到襯衫男孩交出空白的紙條，突然大聲說：「我有跟朵朵一樣的秘密！」，隋棠對上他純真卻藏著害怕的眼神，背脊瞬間發涼，之後她主動關心男童，表示聽到他說的話，男童說自己很多字不會寫，隋棠則表示願意幫他寫，但他猶豫了，表示不敢跟大人以及媽媽說，因為「怕媽媽不相信」。

最後在鼓勵下，男童含著眼淚，一鼓作氣說出遭家中長輩的女朋友碰觸及性侵害的過程，也受到了不能說威脅，並且希望兔兔實現他的願望，「我希望舅舅的女朋友不要再摸我的隱私部位！」，這件事在隔天由校方通報社會局接手，而這個震撼，讓隋棠花了很久的時間去消化，並決定寫出來分享，嘆：「你我消極、僥倖的心態跟無作為，是否都沈默的滋養著這些惡呢？」，隋棠希望透過蝴蝶朵朵計畫，能給孩子們編織起一層再一層的安全網，不要再讓孩子無助的墜落，讓他們在愛與信任中成長，更自告奮勇說：「歡迎各國小私訊我，給我機會去說朵朵給孩子聽」。

(中時電子報)