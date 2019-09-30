颱風米塔逼近北台灣，北部地區除新竹市外停辦停課，台北市早上只有短暫風雨，剛好星期一傳統市場休市，民眾擔心颱風影響菜價，賣場中蔬菜已被民眾搶購一空。傳統市場只有零星攤位販賣熟食，蔬果攤位詢問者多購買者少。（王英豪攝）

颱風米塔逼近北台灣，北部地區除新竹市外停辦停課，台北市早上只有短暫風雨，剛好星期一傳統市場休市，民眾擔心颱風影響菜價，賣場中蔬菜已被民眾搶購一空。傳統市場只有零星攤位販賣熟食，蔬果攤位詢問者多購買者少。（王英豪攝）

台北市早上只有短暫風雨，民眾外出撐傘稍受影響。（王英豪攝）

颱風米塔逼近北台灣，北部地區除新竹市外停辦停課，台北市早上只有短暫風雨，剛好星期一傳統市場休市，民眾擔心颱風影響菜價，賣場中蔬菜已被民眾搶購一空。傳統市場只有零星攤位販賣熟食，蔬果攤位詢問者多購買者少。

(中時 )