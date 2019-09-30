路透社引述業界消息，美國納斯達克交易所為了打擊大陸小型企業上市，已經收緊對這些企業發售新股的限制和拖慢它們獲批准上市的速度。報道指在陸美雙方即將恢復貿易談判之際，納斯達克的做法將成為兩國經貿關係的最新引爆點。

報道指在有關措施下，愈來愈多在納斯達克上市的大陸小型企業依賴大陸資金來源集資，令它們的大部分資金來自大陸，反而來自美國的資金就不多，此消彼長下，這些企業在納斯達克上市後股份缺乏流通，無法吸引大型機構投資者。

而在新的上市規則下，納斯達克方面要求提高上市企業的平均交易量，並在有關企業申請在納斯達克上市時，需要有最少一半股東，每人投資不少於2500美元。

報道引述一名納斯達克交易所發言人之前表示，納斯達克對所有符合上市要求企業提供非歧視和公平准入機會，此為美國交易所遵循的法定義務，並且為美國投資者提供多元化的投資機會。不過該發言人沒有回應納斯達克改變上市規則，對大陸小企業申請上市的影響。

值得一提的是，日前在美國上市的大陸公司股價大幅下跌，此前有報道稱白宮正考慮將大陸公司從美國證券交易所摘牌退市。美國財政部一名官員28日表示，美國政府沒有考慮在「此時」阻止大陸企業在美國證券交易所上市。

此外，一位接近納斯達克的消息人士透露，納斯達克上市規則的修改並非與白宮討論的結果。一位白宮發言人拒絕就納斯達克上市規則的變化發表評論。

(中時 )