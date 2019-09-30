家庭醫師阮祺文透過案例的討論，與寄養爸媽分享家庭生活可能發生的意外。（彰化家扶中心提供／謝瓊雲彰化傳真）

寄養爸媽在團體小組的腦力激盪，思考適切的方式增加寄養兒少之照顧知能。（彰化家扶中心提供／謝瓊雲彰化傳真）

孩童們利用學習單認識自我保護的重要性。（彰化家扶中心提供／謝瓊雲彰化傳真）

孩童們跟著教練進行防身術的暖身操練習。（彰化家扶中心提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化家扶中心為全縣60多戶合格寄養家庭安排規畫系列在職研習課程，讓寄養父母能不斷注入愛的力量，繼續照顧這群失依無助的不幸兒少，寄養家庭父母們利用假日前來上課，齊心為了讓自己及孩子更好，出席率都百分百。

課程共計7天43小時，授課地點分別安排在彰化家扶和美兒童館及彰化縣政府等地，透過講師專業授課，團體活動設計、案例分享，還特別邀請寄養家庭子女，一起參與課程，安排兒少保護營隊，強化自我保護意識，學習尊重界線。

寄養媽媽阿如十年來照顧過許多擁有不同生命故事的孩子，她說今年課程切中許多自身心中的疑惑，透過與老師對話、討論，釐清孩子行為背後的動機，用不同眼光看待孩子的適應問題。另一位王媽媽長期照顧嬰幼兒階段、被出養的孩子，更因加入寄養家庭行列，反而和自己的兒女有更多的交流互動，彼此相互配合、支援，共同照顧寄養童；她說助人過程最大的受益人，其實是自己跟家人，不後悔加入寄養家庭行列，歡迎更多人加入、一起攜手守護兒少。

彰化家扶中心主任王震光表示，目前接受彰化縣政府安置中的寄養家庭有53戶，寄養家庭的招募戶數遠不及不幸孩子的增加速度，誠心邀請縣內60歲以下、國中畢業、婚姻狀況穩定、結婚兩年以上的家庭，加入寄養家庭的行列，打開家門讓愛住進來，意者請洽彰化家扶寄養組04-7272085。

(中時 )