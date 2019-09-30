高雄市議員黃捷日前在活動場合被韓粉痛罵「垃圾」，黃捷將提告罵人者，也成了網友在網路上攻擊韓粉的話柄之一，為防止繼續掉分，韓競辦副執行長孫大千在臉書上發起「捍衛形象大行動」，呼籲支持者如遇到少數韓粉朋友失控脫序的行為，請立即出面制止，並緩和現場氣氛。

孫大千表示，與其生氣，不如爭氣。千萬不要因為少數人一時的情緒衝動，讓有心人士可以借機炒作，進而影響了韓粉的理性形象，懇請所有庶民夥伴協助我們一起展開「捍衛形象大行動」。

他呼籲在公開場合中，如果遇到少數韓粉朋友失控脫序的行為，請立即出面制止，並緩和現場氣氛。在網路平台上，如果見到某些支持群眾的發言內容涉及人格誣衊，或是仇恨恐嚇，請立即留言制止，並且將相關人士的帳號回報給競選團隊。

孫大千強調，請大家透過所有管道向庶民夥伴拜託，唯有忍辱負重，擴大支持，才能夠在2020年成功地翻轉台灣，改變台灣。

外界好奇韓的競選步調是不是有變化？韓辦發言人何庭歡表示，團隊一直是定調做好市政就是政見，因此韓的發言當然以市政為主，選舉方面他們也有很好的發言系統；她也強調，媒體網路斷章取義，沒讓市長說的完整表達，只要涉及抹黑就不會容許，會訴諸法律途徑。

媒體認為韓開始減少週末行程跟發言，對此，何庭歡則表示，一直都有在掌握選戰節奏，沒有特別因為什麼事件改變，也沒有減少他發言，他發言表達態度時也讓民眾喜歡，只是他忙於市政，假日還要關心國政，分身乏術才由發言系統回答問題。

(中時 )