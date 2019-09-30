台北市副市長鄧家基上周在行政院會呼籲關注玩具槍改造問題，蘇揆當場應允，本周四將修「槍砲彈藥刀械管制條例」。內政部次長陳宗彥說，目前方向是修法後製造或販賣改造手槍將從5年以上有期徒刑，提高到7年以上，比照制式槍枝刑度。

鄧家基在院會表示，玩具槍改造成具殺傷力非法槍枝的情形氾濫，建議因在「槍砲彈藥刀械管制條例」修法之前，由行政院研擬頒布暫時性命令，以即時強制方式，限制業者販售容易被改造、形成具殺傷力的操作槍。

蘇揆當場表示，製造「模擬槍」與「操作槍」規避法律規定，但卻極易改造為具殺傷力槍枝。另外，製造或販賣制式槍的刑責是7年以上有期徒刑，製造或販賣改造手槍是5年以上有期徒刑，刑度不一，若犯法者知道持制式槍與改造槍的刑度差異，即易鑽法律漏洞。

出席院會的內政部次長花敬群指出，「槍砲彈藥刀械管制條例」第20條之1主要修法要點：第一，為源頭管理，即修正「模擬槍」定義，將「操作槍」納入「模擬槍」範圍並納管。其次為加強罰則，將販售、製造罰鍰從50萬元提升到150萬元，另對製造、運輸、買賣或交易，由過去的「報備制」改為「許可制」。

除了罰鍰提高外，內政部次長陳宗彥也說，目前修法方向，是將製造或販賣改造手槍將從5年以上有期徒刑，提高到7年，比照制式槍枝刑度。

(中時 )