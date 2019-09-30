繼前年連續以高訂珠寶WENG COLLECTION勇闖巴黎國際時尚展、巴黎珠寶展一戰成名後，珠寶訂製設計師蔡佳宸（Fanny）接續在二年內打造新輕奢品牌byFanny，並於上周受邀參與alamak!project創辦人中牟田洋一（YOICHI）親自監督策劃的巴黎藝術展，蔡佳宸強調，byFanny品牌及參展，將有助往歐陸市場拓點發展。

alamak!project創辦人中牟田洋一（Yoichi Nakamuta）為藝術業界稱為國際超級策展人，與台灣策略夥伴蕭光廷設計師（nbt.STUDIO創辦人）共同策劃「Taiwan New Wave- Xanadu Motion東方藝式流」展覽，以時尚為語言、藝術為形式、文化為底蘊，進行一系列當代藝術創作；並展演播放日本知名水中攝影師古賀學（Manabu Koga）於台灣拍攝的主視覺「 Xanadu Motion 」影片，而byFanny輕珠寶就是因其材質獨特性可適水中，而參與影片模特兒穿戴拍攝，且進一步與大師參展此次藝術展。

蔡佳宸說，byFanny自品牌創立以來，藝術文化底蘊一直存在著，以素描、水彩等畫作結合 byFanny輕珠寶，在時尚藝術裡製造手感的溫度，如今被認可「珠寶藝術之名」參展，她期待又興奮；展演當天Fanny依然打破常規，親自展演首件藝術品「Jewelry Transformer」，她說，再次突破自己，以Jewelry Transformer artistic creation躍升藝術領域，是最令人雀躍的。

她說，珠寶中不僅是美學和設計，還包括豐富的「功能性」，蔡佳宸找到創作異材間共同元素和矛盾連結中的和諧，使珠寶首飾設計晉升為擁有實際多元穿戴的「變形功能」，而設計精髓著重於「Jewelry Transformer」，就是 將精緻的珠寶頸鍊，變化為個性的連帽衫、優雅的晚宴手拿包，珠寶領帶則幻化為個性剪裁披肩，而披肩又可再轉化回領帶，這些靈感皆來自於Transformer變形金剛。

(工商 )