◎米塔成西北颱？專家給答案了

中央氣象局目前預測，米塔颱風將從東北角至彭佳嶼海面通過，外界認為是否為西北颱？天氣風險管理公司總監賈新興在臉書上貼文表示，西北颱是由東往西行的西行颱風，以侵台颱風路徑來看是第一類路徑，當中心由基隆至彭佳嶼之間通過，米塔颱風移動主要是由南往北的分量大，是屬於6號路徑。

◎防颱視訊等到臉黑 蘇揆又發飆

行政院長蘇貞昌今（30日）上午8時許前往中央災害應變中心主持第4次工作會報，蘇貞昌裁示後突然檢測災變中心同仁的視訊操作情況，卻發生與花蓮縣無法視訊連線狀況，蘇苦等8分鐘後才有聲音、12分鐘後才出現影像，蘇當場面露不悅說，「現在我要等多久？」

◎長榮、立榮今晚6點後航班陸續取消

今日長榮、立榮異動狀況包括9月30日18：00至24：00由桃園機場出發航班，BR32台北-紐約、BR12台北-洛杉磯提早2小時起飛，其餘航班延後至10月1日凌晨02：00以後起飛或取消；9月30日18：00以後飛抵桃園機場航班，全數延後至10月1日凌晨02：00以後陸續抵達或取消。

◎國民黨立院黨團譴責潑漆 籲港府傾聽民意

歌手何韻詩昨在台北參加聲援反送中遊行，遭統促黨人士潑灑紅漆抗議，立院國民黨團發出新聞稿表示，我國是民主自由法治社會，任何人均有表達不同意見的權利，但也必須包容不同政治立場的不同聲音，國民黨團對此事件深表遺憾並予以譴責，也要求警方儘速依法偵辦。

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(中時電子報)