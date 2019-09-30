由於米塔颱風來襲，並預估暴風圈會擴大及風雨增強，為了維護用路人行車安全，基隆市政府自30日上午7時預警性封閉堵南1-1地下道（堵南街通往明德三路間），雙向路線皆禁止通行。登颱風過境後，將視風雨狀況再解除封路管制，管制期間，民眾請勿前往地下道，請改繞道大同路三段或大德路來通行。

另外，基隆市和平島地質公園今天早上宣布，為了維護遊客人身安全，園區停止營業，將待天氣好轉重新開放。

(中時 )