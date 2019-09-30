基隆市堵南1-1地下道 防災預警封閉 12:042019/09/30 中時 吳康瑋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 由於米塔颱風來襲，並預估暴風圈會擴大及風雨增強，為了維護用路人行車安全，基隆市政府自30日上午7時預警性封閉堵南1-1地下道（堵南街通往明德三路間）(基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 由於米塔颱風來襲，並預估暴風圈會擴大及風雨增強，為了維護用路人行車安全，基隆市政府自30日上午7時預警性封閉堵南1-1地下道（堵南街通往明德三路間），雙向路線皆禁止通行。登颱風過境後，將視風雨狀況再解除封路管制，管制期間，民眾請勿前往地下道，請改繞道大同路三段或大德路來通行。 另外，基隆市和平島地質公園今天早上宣布，為了維護遊客人身安全，園區停止營業，將待天氣好轉重新開放。 (中時 ) #地下道 #基隆市 #颱風 也許您會感興趣 推薦閱讀 基隆市百歲人瑞與百位長輩喬裝水手 齊聲應援海港 17:162019/09/26 生活 米塔路徑再偏西 撲台率大增！這時段風雨最可怕 17:322019/09/28 生活 米塔颱風不斷增強 氣象局發布海上颱風警報 09:332019/09/29 生活 以中颱侵台機率高 颱風論壇：2地區將狂風暴雨 12:222019/09/29 生活 颱風米塔逼近 氣象局：今晚8時30分發陸警 17:392019/09/29 生活 米塔升格中颱！桃園、新北、宜蘭明嚴防大豪雨 21:102019/09/29 生活 颱風來襲醫院暫停門診 長庚設有颱風特別門診 00:022019/09/30 生活 新竹市長林智堅強調：依專業判斷放不放颱風假 10:092019/09/30 生活 颱風最新動態 氣象局：暴風圈觸陸 環流結構紮實 10:072019/09/30 生活 中颱米塔影響 基隆午間起停收垃圾 10:292019/09/30 生活 生活熱門新聞 颱風最新動態 氣象局：路徑西修 陸警增加馬祖 - 生活 颱風假惹議 新竹市長林智堅回應了 - 生活 不斷更新》苗栗縣、新竹市晚上6時起停止上班上課 - 生活 北台灣僅竹市上班課 9／30全台颱風假一覽表看這裡 - 生活 小英64億振觀光 遭轟倒閉陷阱 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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