台中市政府教育局為迎接2020台灣燈會，將辦理全國花燈競賽，分為親子組（國小、幼兒園）、國中組、高中職組、大專及社會組、機關團體組等5組別，11月1日起受理報名，燈王可獲5萬元獎金，並設立「最佳人氣花燈特別獎」，由各組別特優作品開放票選，歡迎各界發揮創意一起做花燈，點亮台中。

教育局指出，2020 台灣燈會以「璀璨台中」為主軸，主展區「森林秘境」明年2月8日至23日在后里花博園區展出；其中，森林園區以現代光影科技、地景裝置等手法呈現當地自然風貌，馬場園區將打造動物園歡樂氛圍的「動物狂歡燈區」；副展區文心森林公園為「童趣樂園」，今年12月 21日提前點燈，展至明年2月23日，打造市中心的兒童森林樂園。

教育局表示，台灣燈會結合傳統、科技與藝術，每年燈會競賽燈區大致約600至800組花燈參賽，競爭相當激烈，明年主題以鼠年生肖，或以觀光特色、城市願景、低碳永續、產業科技、美食文化、友好城市、樂農花博、族群融合及民俗文化等為製作內容，形式不拘，自由創作，期望透過花燈競賽，傳承藝術文化技藝之美。

教育局強調，獲選佳作以上的作品將可獲得獎勵與獎金，11月1日起至12月22日止受理報名，競賽辦法詳情可至市府教育局網站(網址：https：／／www.tc.edu.tw／news／show／id／142748 )查詢。

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