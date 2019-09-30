高鐵延伸屏東方案，中央、高雄意見分歧，高市副市長葉匡時、交通局長鄭永祥30日出面解釋，交通部採行的左營方案效益不足，建議中央考量高鐵進入高雄市區方案，或改為加速延伸高雄捷運至屏東；葉匡時直言，這些訴求在行政院會提出根本是「狗吠火車」、行文中央也不會被理睬，只能透過媒體、輿論傳達，希望中央正視地方真正的需要。

針對高鐵延伸屏東案，中央地方隔空交火，交通部指出98年高雄鐵路地下化動工前，時任交通部長毛治國、次長葉匡時決定高鐵不進高雄火車站，但葉匡時回嗆，當時根本沒高鐵延伸至屏東案，執政黨如今是為了私利顛倒是非，今天他更出面解釋，高鐵不進高雄市區是88年就定案，當時因市府、議會不同意，擔心過程中大量拆遷影響工程，但經過20年時空變化，現在應該重新審視。

葉匡時重申，高鐵延伸採左營案，是中央為了選票倉促決定，「騙屏東人選票」，若真以效益考量，應該要進入高雄市區，他還以購置店面為例，「1棟500萬店面比較便宜卻沒有人潮、未來脫手困難，和1棟1000萬的黃金店面，該買哪棟應該很清楚！」

他強調，高鐵延伸應首選進入高雄市區，如果因經費考量，其實也不一定要延伸高鐵，可考慮加速捷運延伸方案，讓高捷橘線從鳳山延伸到屏東，或高捷紅線從小港延伸到潮州，對高雄和屏東來說，都比高鐵延伸更有效益。

交通局長鄭永祥補充說，若高鐵採左營方案延伸至六塊厝，未來屏東站1小時只能有1班，但在高雄市搭車1小時可有6班，乘客顯然寧可選擇去左營搭車，屏東站可能無法達到目前規畫1日4000人次運量，效益相當低。

媒體詢問市府是否將在行政院會提出這些建議、或直接行文給行政院，葉匡時反問，「你覺得有用嗎？」他說，行政院會只是形式，地方講什麼都是狗吠火車，所以台中市長盧秀燕後來也不去了，至於行文中央，想必也不會獲得正面回覆，只能透過公民力量發出良知，告訴中央為了後代子孫應更審慎評估，以免花5、600億蓋出「蚊子鐵軌」、「蚊子車站」。

(中時 )