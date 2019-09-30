米搭颱風來襲，台東縣政府原本宣布30號除綠島蘭嶼停班停課外，其他鄉鎮市正常上班上課，不過上午各地風力逐漸增強，縣府改授權由各鄉鎮自行決定是否上班上課，東海岸3鄉鎮宣布上午10點後停班停課，造成家長接送學童困擾。

由於米塔颱風接近東部外海，上午8點多，東海岸風力陣風達到十級，台東縣政府授權各鄉鎮自行決定要不要上班上課，包括長濱鄉、成功鎮和東河鄉，自行宣布從早上10點過後，停班停課。

東河鄉都蘭國小的學童聽說放颱風假都非常開心，但是不少家長抱怨太慢宣布，才剛把小孩送上學，又要再接回家，很困擾，有位家長在台東市上班，還得請假2小時來接孩子；有些家長沒辦法來接，老師說，會幫忙把孩子送回家。

米塔颱風今天凌晨夾帶強風大雨直撲綠島和蘭嶼，尤其是蘭嶼早上刮起13級強陣風，綠島也有11級，象局觀測到清晨台東外海已掀起5.4公尺的大浪，海浪一波波打上海岸，風浪逐漸增強，大浪還越過富岡漁港防波堤，打進港內，漁民也趕緊再到碼頭把漁船綁牢。

綠島地區從凌晨到今天白天，陣風超過10級，一大早商店趕緊收招牌防颱。而蘭嶼地區風力更強，清晨就刮起13級強陣風，目前還沒有傳出災情。

(中時 )