國家圖書館已開放閱覽蔡英文總統博士論文，但「論文門」爭議仍然不斷，前副總統呂秀蓮今天質疑蔡英文拿出的「散裝論文」與一般通過的論文有相當大的差距，並質疑蔡無論對私菸案還是「論文門」都欠缺當機立斷的能力，要選民思考這樣的人是否適合作下一任台灣領導人。

呂秀蓮今天召開「如何鑑賞蔡英文博士論文」記者會，會中邀請曾獲美國俄前往美國俄亥俄州立大學進修，1977年取得數學博士學位的教授劉重義說明蔡英文總統博士論文的疑點。

呂秀蓮認為蔡英文拿出的這份論文只是草稿，不可能是原始論文，蔡提出的4份博士證書格式也太過草率。呂秀蓮表示，希望能幫蔡總統爭取清白以免變成國際醜聞，她也批評這麼簡單的事，蔡的處理過程實在不可思議，希望蔡能妥善處理。

記者會中也播放與英國教育體系雷同的澳洲博士論文格式，包括最初的原稿，到寫成論文後要裝訂，內頁有目錄、教授簽名，論文首頁會貼上屬於校產的標記，質疑這些在蔡英文的博士論文中都沒有。

此外，蔡英文之後申請到政大、東吳大學任教，並在新北市長選舉時申請補發證書，再來是2015參選總統，又再申請證書，呂秀蓮指出，這幾次申請都要提出博士畢業證書，外界 質疑這些證書有些差異，呼籲相關學校和蔡英文應一併公布由外界檢視。

她也質疑蔡英文的博士論文，照理說應該放在倫敦政經學院一般存放博士論文的圖書館，但事實上卻是放在婦女研究的圖書室，且上面標記的是由蔡英文在2019年提供的個人收藏版本，並未註明屬於校產，也未註明是蔡當年的論文影本。

對蔡英文的博士論文指導教授當年只有29歲且只有大學畢業，卻能夠教導博士論文，呂秀蓮也表示不解，呼籲蔡英文要把疑點說清楚。

與會的劉重義則表示，他曾在今年七月底到倫敦政經學院要調閱蔡英文論文，校方卻要求不能照相、不能影印等，爭了兩個半鐘頭最後放棄，當時圖書館說的很清楚，「這些限制都是作者的要求」，令人不可思議，但蔡卻說不是她的要求。

他說當年的博士畢業證書格式並不像蔡所拿出來的那麼草率，而且蔡的論文連目錄都沒有，「絕對不可能是合格的博士論文」，蔡英文要到東吳和政大教書，但她的升等論文，教育部、政大、東吳大學和蔡自己那份「四個地方都不見了」，質疑這實在是太奇怪了。

此外，他認為蔡的論文很大部分是用電腦打的，因為雙邊對齊的打字機當年根本還沒有量產，但蔡的論文是雙邊對齊，這種文書處理系統是1990年之後才有的產物。

呂秀蓮表示，蔡對於「論文門」都處理不好，以小觀大，可預估明年國內外情勢會進一步緊張，很多事都要當機立斷，她要求蔡英文趕快說清楚，該公布的資料要公布，以免對國家造成傷害。

此外，針對蔡英文自認口誤，將活著的康乃爾大學碩士指導教授說成已去世，呂秀蓮也認為，這種口誤非常嚴重，作為三軍統帥竟然犯這麼嚴重的口誤，這是蠻奇怪的。

(工商 )