作家兼策展人蔣耀賢（左）說明籌拍電影《台灣總統》的動機。（許素惠攝）

作家兼策展人蔣耀賢籌拍的電影《台灣總統》說明書，搭上2020總統大選風潮，推出「發財、買票選總統」的有趣宣傳。（許素惠攝）

2020總統大選在即，作家兼策展人蔣耀賢認為要找回國家話語權，就應發展電影產業，於是攜手國內外製片及導演籌拍《台灣總統》，訴求自己的電影自己拍，以小民入股方式要拍一部很政治的穿越時空的愛情電影，結局便是此次總統大選寫照。

蔣耀賢指出，很多人認為電影是風花雪月，其實是大誤解，電影是一種產業，《鐵達尼號》票房22億美金，相當700億台幣，還不包括周邊文創商品產值，台塑六輕1年獲利約500億台幣，但得付出很高社會成本，電影才是台灣發大財的契機，像韓國及大陸，透過影視的文化輸出，才能找回國家的話語權。

製片商毓芳表示，台灣目前政治氛圍堪稱群雄割據，被地方派系、國際勢力左右著命運，對應400年前，好比17世紀歐洲國家、明朝海盜對抗台灣原住民角力一樣，是一場不可避免的資源爭奪戰，《台灣總統》以基層人民視角出發，經由故事道出台灣人的身世之謎，還原台灣歷史讓現代島民認識。

蔣耀賢是此部電影編劇，以輕鬆幽默方式講述歷史，劇中當代主角都有對應的前世人物，故事穿梭400年回到大航海時期，海盜四面八方而來，覬覦台灣土地與物產，虎尾？族人與鹿共生，不滿獵鹿人貪得無厭，雙方發生衝突慘遭滅族。穿梭回到現在，2020年總統大選則如火如荼進行，政黨派系各自盤算利益，小民為爭取民主自決挺身而出，引爆新勢力集結。

虎尾厝沙龍主人王麗萍強調，《台灣總統》不只有穿越時空及愛情的賣座元素，還有激發對台灣歷史及土地認同的舖陳，很值得小民入股支持。

(中時 )