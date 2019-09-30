台南市政府為響應行政院環保署「不塑生活」政策，30日邀集多家店家，共同宣布推動每月1日「台南減廢日」活動，市長黃偉哲還帶頭進行減廢儀式及呼口號，除希望更多業者響應減塑風潮外，也呼籲民眾自備飲料杯、餐具、購物袋等到響應店家消費即可享有優惠。

黃偉哲表示，台南市是觀光大市，觀光客使用後的一次性用品垃圾量非常多，因此台南市特別訂定每個月1日為「台南減廢日」，邀請轄內餐飲業及旅館業共同響應活動，目前已有70家業者響應，其中以咖啡館、早午餐、簡餐店及旅館居多，民眾自備飲料杯、餐具、購物袋等到響應店家消費即可享有優惠。

黃偉哲還說，教師節與環保局及許多企業志工與市民，一起在觀夕平台淨灘，當天總共撿了1.6公噸的垃圾，其中有60公斤的寶特瓶；如果這些寶特瓶都能夠成功回收，可讓不少市民得到回饋。每個月的一日推出的「台南減廢日」，除了宣導民眾減少使用一次性塑膠製品，也希望市民能重視資源回收與自備環保用品；最重要的是感謝響應減塑膠的商家，讓使用環保餐具的民眾可以得到優惠，希望市民能與市府一起合作共同減廢。

環保局長林淵淙也認為，台南市一年的垃圾量高達約40萬噸，希望藉由推動每月1日台南減廢日活動，號召大家共同減少一次性餐具的使用，歡迎民眾主動攜帶環保餐具購買食品或自備盥洗用具入住享受優惠，共同為環保盡一份心力。

環保局強調，從10月起民眾到響應店家使用環保餐具或續住不更換床單，並與活動LOGO拍照打卡上傳環保局[email protected]官方帳號( @008fdrnd )，即可獲得抽獎資格，參與響應店家也有人氣王的獎項資格；響應店家名單相關資訊，可到臺南市政府環境保護局資源回收全民動起來網站查詢。

(中時 )