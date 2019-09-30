香港民陣計劃於中華人民共和國國慶日(10月1日)發起集會及遊行。警方日前對該集會及遊行發出反對通知書，民陣提出上訴。不過今日公眾集會及遊行上訴委員會審核有關上訴，裁定民陣上訴失敗。民陣一方指，無論是否獲發不反對通知書，相信明日都會有大規模示威活動。

公眾集會及遊行上訴委員會裁定，民陣的10.1遊行申請上訴失敗。民陣召集人岑子杰在上訴失敗後表示，對結果感到心傷。他指，警方認為民陣不能確保集會和平，但他強調民陣始終堅持「和理非」，不會呼籲市民參加違法遊行，但亦會尊重個人的選擇。

上訴委員會主席彭鍵基宣讀判辭，指鑑於近日集會和遊行期間和之後發生的一連串嚴重暴力事件，上訴委員會一致認為上訴人要求的集會及遊行將會對遊行人士和公眾秩序安全構成嚴重威脅，故維持警方發出的公眾遊行的通知決定。

委員會早上舉行聆訊。民陣一方指，無論是否獲發不反對通知書，相信明日都會有大規模示威活動。而過去數月，警方就集會發出不反對通知書，在合法集會進行期間，暴力示威者都會克制，因而希望委員會批准民陣集會，以換取局部和平。岑子杰早前表示，若集會遊行最終被反對，都希望當日全民穿上黑衣。

警方一方則指暴力示威者會騎劫和平集會，且多次出現「私了」情況，令持不同政見的人士受傷。而今次反對有關的遊行集會，並非針對民陣，而是考慮到明日是中華人民共和國國慶，是具標誌式的日子，舉辦示威遊行的風險極高。

以保安理由向有關遊行發出反對通知書。警方表示，自今年6月起民陣及多個團體的集會和遊行期間或結束後，附近屢次出現衝突或暴力事件，包括港鐵站、政府總部、禮賓府及終審法院等，認為即使對集會或遊行施加條件，仍無助維持公共安全，故禁止民陣10月1日在維園舉辦集會，並反對其後的遊行。

(中時 )