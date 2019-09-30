南韓總統直屬治霾機構「治霾國家氣候環境會議」今天發佈首個國民政策提案，將在霧霾嚴重的12月至次年3月限制老舊柴油車上路，最多暫停27個火力發電站的運轉。

南韓聯合新聞通訊社報導，治霾國家氣候環境會議27日舉行全體會議，表決通過上述提案後，將提交至青瓦台。南韓政府將修訂相關法律，並於11月起實施這項治霾政策。

這項政策共由21個核心課題組成，涵蓋工業、運輸、生活等7個領域。1000多名民官聯合檢查團人員將被派至南韓全國44個國家產業園區，加強管理非法排放。

在治霾具體層面，12月至次年2月期間有9至14座火力發電站將停運，3月將暫停22至27座火電站的運轉，其餘火電站的發電量降至80%。首都圈和人口超過50萬人的城市中，屬於5等級的老舊車輛將被限制上路。在霧霾嚴重時，還將實施車輛單雙號限行政策。

治霾國家氣候環境會議表示，為了落實上述提案，將加強宣導，構建與民溝通的平台，並透過全社會的討論，在明年制定中長期的第二個國民政策提案。

(中央社)