因應米塔颱風來襲，台北市政府工務局公園處加強路樹穩固支柱，避免路樹倒塌。（台北市工務局提供）

米塔颱風增強為中颱，可能為北台灣帶來強風豪雨，台北市府工務局公園處前已陸續進行防颱計畫性修剪，以避免全市行道樹以及公園、綠地、廣場、兒童遊戲場等地點樹木受到強風豪雨威脅，除了加強樹木修剪作業，並已備妥救災所需之杉木柱、鏈鋸及救災車輛等機具設備，屆時依市府指示成立應變小組。

颱風來襲伴隨豐沛雨水及強風，公園處建議民眾停車儘量避開大樹、招牌處底下以及工地等地區，避免倒樹或招牌、鐵皮、工程使用的設施掉落損壞車輛，另外，提醒民眾自家庭院樹木也要定期修剪，及早作好防颱措施。

公園處陳處長榮興表示，108年9月底前已針對行道樹、公園進行防汛辦理計畫性修剪，目前共修剪4萬5,096株樹木，並對6,733株樹木加立穩固支柱，期望能減少颱風造成的風險。另外，公園處對於轄管公園也加強水溝清疏，在建工程亦已啟動工地防災機制，妥善進行工區防颱整備措施(包括檢查工地圍籬、施工機具及材料固定、工區周邊排水溝之疏濬等)。如有樹木受損影響通行或路燈不亮情形，將立即出動人員機具全力搶修，以維護市民生命財產安全。

公園處園藝工程隊胡隊長鴻威表示，因應颱風季節行人安全及維護樹木健全，北市已完成市區主要幹道行道樹的計畫性修剪，開展型樹種如榕樹、茄苳樹、樟樹等，生長勢較強、枝條較為叢生或雜亂樹種優先施作全樹形修剪。颱風期間市府救災機制啟動時，公園處將依「台北市政府工務局颱風樹木災損聯合救災作業計畫」辦理，各單位依權責優先排除主要道路、次要道路障礙，再者清除次要道路、巷弄及人行道障礙，以恢復交通順暢，儘速提供市民乾淨及安全市容。

(中時 )