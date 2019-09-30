林佳龍和來賓合影。（趙雙傑攝）

由交通部長林佳龍發起的「台灣民主觀光列車」今日舉行發車儀式，邀請來台參加「全球直接民主論壇」上百名國際專家搭乘，也招募18歲至35歲的台灣青年朋友與外賓一起搭乘，遊覽台灣各地具代表性的民主地景。

(中時 )