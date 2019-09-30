「台灣民主觀光列 車」發車儀式 15:502019/09/30 中時 趙雙傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 「台灣民主觀光列 車」發車儀式。（趙雙傑攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 林佳龍和來賓合影。（趙雙傑攝） 由交通部長林佳龍發起的「台灣民主觀光列車」今日舉行發車儀式，邀請來台參加「全球直接民主論壇」上百名國際專家搭乘，也招募18歲至35歲的台灣青年朋友與外賓一起搭乘，遊覽台灣各地具代表性的民主地景。 (中時 ) #民主 #台灣 #發車 #儀式 #列車 也許您會感興趣 推薦閱讀 「恰恰」引退賽會擠爆 中市府交管嚴陣以待 11:542019/09/27 體育 快評》為老縣長集體放棄質詢 更糟糕 12:352019/09/27 政治 迎接新生 義守大學為原民生辦祈福儀式 18:302019/09/27 生活 全台罕見校園孔子祠提前祭孔 海濱國小發送紀念郵票見證歷史 23:522019/09/27 生活 高市祭孔大典 市長韓國瑜全程主祭 10:122019/09/28 政治 中市孔廟開「大成門」祭孔2000人觀禮 13:382019/09/28 生活 新加坡不追求民主？神人點破真相 19:382019/09/28 日常 彩繪列車、鐵道觀光小學堂開張 縮小版迴力車限量送 20:242019/09/29 旅遊 歷史終將打臉史明們的狂想曲 04:102019/09/30 時論廣場 向席哈克最後道別 多國領袖赴巴黎致哀 08:202019/09/30 國際 生活熱門新聞 颱風最新動態 氣象局：暴風圈觸花東陸地 往北移動 - 生活 米塔不排除登陸 氣象局：有無登陸雨勢都很大 - 生活 Costco爆滿 排隊車流溢到馬路上 - 生活 颱風假不支薪老闆為何不放？網揭暗黑真相 - 生活 颱風眼開了！颱風論壇：米塔正努力捲阿捲！ - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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