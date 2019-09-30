警方查獲的不法電子菸油成品達7057瓶，加上不法集團的原料，估計可以製造出3萬2000多瓶，如全部流入市面，勢必對更多民眾的健康產生危害。（盧金足攝）

警方經半年偵查蒐證，兵分5路執行搜索及拘提，查獲江姓主嫌等5人到案，查扣市值約2000多萬元贓證物。（盧金足攝）

電子菸口味從芒果、英式奶茶到威士忌，竟然可以調出3、400種口味，警方進入倉庫後，也被濃烈的香精味「嗆」到。（盧金足攝）

警方經半年偵查蒐證，兵分5路執行搜索及拘提，查獲江姓主嫌等5人到案。（翻攝照片／盧金足台中傳真）

一般癮君子認為電子菸比傳統紙菸「健康」，加上口味從哈密瓜到英式奶茶高達300多種，在年輕族群流行，刑事警察局接獲民眾檢舉，發現不法電子菸油集團向美國、大陸等地區訂購尼古丁原料，將尼古丁、各類香精及色素等物調配分裝入瓶販賣，還自創「茶道」品牌風靡電子菸界，警方經半年偵查蒐證，兵分5路執行搜索及拘提，查獲江姓主嫌等5人到案，查扣市值約2000多萬元贓證物，全案訊問後依違反《懲治走私條例》及《藥事法》等罪嫌移請台中地檢署偵辦。

警方查獲不法電子菸油集團，自創「茶道」品牌全由香精調製。

刑事警察局偵查第六大隊第四隊今年4月間接獲民眾檢舉，台中地區有不肖人士以合法掩護非法之方式，利用跨境快遞貨物夾藏含有列管藥物尼古丁成分的原料入境，將尼古丁調劑、分裝成電子菸油以各種通路販售予不特定人。

刑事警察局偵查第六大隊第四隊隊長許忠彥表示，該局偵查第六大隊報請台中地方檢察署指揮偵辦，檢察官陳宏達鑑於電子菸侵入校園，嚴重危害青年學子的身心健康，由民生專責組檢察官陳振義指揮偵辦。

經警方深入追查後，發現該不法電子菸油集團以江姓主嫌為首，先向美國、大陸等地區訂購尼古丁原料，再將尼古丁

、各類香精及色素等物調配後，分裝入瓶販賣，並自創電子菸油品牌「茶道」，一時間風靡電子菸界。

江姓主嫌見有暴利有圖，機不可失，還陸續招募員工，以企業化經營其一條龍式的不法電子菸油集團，全案歷經警方半年的偵查蒐證，逐一掌握該集團的犯罪事證後。

19日由檢察官指揮該刑事警察局偵查第六大隊第四隊、台中市警刑警大隊、刑事警察局偵查第六大隊(第四隊)、保安警察第三總隊第一大隊基隆偵查分隊、法務部調查局中部地區機動工作站及台中市食品藥物安全處等偵辦單位共26名警力，兵分5路，前往台中市西屯區、北屯區及潭子區等地執行搜索及拘提。

警方共計查獲39歲江姓主嫌等5人到案，犯嫌中，其中兩對是夫妻，另一人為員工，在場並查扣電子菸及香精、色素等贓證物，初估市值約2000萬元，由於電子菸全由香精調製，口味從芒果、英式奶茶到威士忌，竟然可以調出3、400種口味，警方進入倉庫後，也被濃烈的香精味「嗆」到。

警方調查，不法電子菸油集團以一瓶電子菸油約600元售出

，在各種通路販售予不特定人，主嫌還自創電子菸油品牌「

茶道」，成為電子菸界很夯的品牌，很多年輕人不抽傳統紙菸，抽這種電子菸，影響健康不自知。

近來由於電子菸口味多樣化，在年輕族群掀起一股熱潮，警方提醒，美國最近數月間已爆發民眾疑似因抽吸電子菸，導致肺部疾病案例，且已有疑似相關的死亡案例，顯見電子菸危害民眾健康甚鉅。

警方查獲的不法電子菸油成品達7057瓶，加上不法集團的原料，估計可以製造出3萬2000多瓶，如全部流入市面，勢必對更多民眾健康產生危害，刑事警察局強調，將持續針對不法的電子菸油業者強力掃蕩，維護國人生命及身體健康。

(中時 )