酒類商品由樂檸團隊遠赴北義小農酒莊代理回台。（樂檸提供）

創辦人陳永中（YC）表示，品牌12年來致力提供沒有負擔的食材。（品牌提供）

台灣連鎖速食品牌「樂檸漢堡」，原來自南部嘉義，近年才進軍台北展店，訴求不輸國際速食品牌的品質與價位，目前於台北車站門市提供外帶、台北慶城門市則設有座位區，主打將美式漢堡混搭紅白酒和氣泡甜酒，跳脫以往的速食餐廳訂位，套餐售價100多元起。

樂檸漢堡創辦人陳永中（YC）表示，從拿到樂檸餐點開始，就以門市現烤、10年老麵製作而成的台麥漢堡麵包，搭配豐富翠綠的生菜與番茄，再搭上一口葡萄酒，非常驚豔味蕾，自製老麥麵包也打出與市場不同的特色，紐澳進口的漢堡牛肉訴求原汁原味，不另外調味；另也有品牌自製鮮榨真果飲品，要扭轉大眾對速食產品的刻板印象，目前全台共有11間店舖，計劃每年新展店2間左右。

餐點推薦1：鄉村大俠雞堡 & 樂檸短褲白白酒

豪邁吃肉，豪邁喝酒，門市現裹的鮮嫩酥脆炸雞腿排，佐經典特調鄉村底醬，配上熱帶水果風味的白葡萄酒，鳳梨和柑橘的果香，凸顯軟嫩脆雞整體的鮮甜肉質，提升餐點整體的口感層次。

餐點推薦2：培蘑大俠牛堡 & 樂檸短褲紅紅酒

厚實多汁的牛肉，搭配蘑菇與培根的拌炒香氣，與新鮮蕃茄與生菜，在濃郁和清爽間達到感官的平衡。再來一杯北義特有品種的紅葡萄酒，散發低調的黑莓果及辛香料氣息，在舌尖上交織出優雅的圓舞序曲。

餐點推薦3：花醬大俠牛堡 & 樂檸短褲金 氣泡甜白酒（MOSCATO）

大口咬下，濃厚的花生醬將牛肉襯托得更加鮮美，搭配清爽的生菜調和，再輕抿一口帶著奔放花香的麝香葡萄氣泡甜白酒（MOSCATO），交錯甜而不膩的荔枝水蜜桃香氣，徜徉在浪漫的味蕾體驗之中。

※提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康※

(中時 )