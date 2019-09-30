台灣動物緊急救援小組30日接獲網友轉寄照片投訴，一名大學生上周三發現1隻貓咪遭台電西屯變電所內誘貓籠捕捉，秋老虎發威天氣酷熱，怕貓咪會被熱死在籠內，前後5個小時內，聯絡台電西屯服務所、又打1911、1999、甚至通報台中市動保處，沒有任何單位處理，只能眼睜睜看誘捕籠中的貓咪被活活熱死。

台中市動物保護防疫處說明，台電西屯變電所有貓隻被關在誘捕籠，民眾擔心天氣炎熱貓隻可能中暑進行通報，但台電人員遲未前往，又向台中市動保處通報，動保處接獲通報後立即派員到場，但因變電所上鎖，無法進入。

動保處指出，使用誘捕籠捕獲犬貓，即為當期間的管領動物者，依動物保護法第5條第2項第2款，必須提供所管領動物安全、乾淨、通風、排水以及適當遮蔽、照明與溫度的生活環境。

動保處強調，市府將派員至台電調查，釐清相關人員作業程序，依法處置；此外，針對動保處人員於現場疏失未回報請求支援，市府也將懲處，檢討並加強人員訓練。

(中時 )