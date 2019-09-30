台中市警方破獲賭博餐廳，表現亮眼，市長盧秀燕（右5）30日頒發破案獎金，對警察同仁表現給予肯定。（張妍溱攝）

台中市警五分局日前於北屯區1家賭博餐廳內，查獲賭具、賭桌、籌碼等贓證物。（台中市警局提供／張妍溱台中傳真）

台中市遊戲主題餐廳「掛羊頭、賣狗肉」，涉嫌賭博，台中市警五分局日前於北屯區1家餐廳內，查獲賭具、賭桌，美女荷官提供民眾聚賭，當場帶回賭客21人、查扣現金11萬5000元，及1批賭具籌碼等贓證物；市長盧秀燕30日頒發破案獎金，除肯定警察人員努力，並向賭博不法宣戰，持續取締。

警方當場查扣賭資，現場1批籌碼換算現金約6千萬元、撲克牌、帳冊、點鈔機、電腦主機、監視器等贓證物，訊後將餐廳負責人、幹部等人，依賭博罪嫌移送台中地檢署偵辦。

台中市長盧秀燕表示，坊間出現假藉開餐廳之名、行賭博之實情況，台中市絕對不容許這樣的現象，台中市警察局要加強查緝，打擊不法、全力掃蕩；這2天警方有破獲賭博餐廳，除對警察同仁表示慰問與肯定；強調賭博餐廳是新興犯罪，根據1項資料，在6都的案件共破獲11家，其中5家都是台中市警方破獲，呼籲不法分子勿心存僥倖，台中市維護治安決心不容懷疑，警方繼續全力掃蕩。

台中市警察局指出，嚴密蒐證台中市博弈主題餐廳並列冊管制，不定期編排勤務實施臨檢查察，一旦有違法事證，報請檢察官指揮偵辦，市府聯合稽查小組亦將列管遊戲主題餐廳優先納入「維護公共安全暨影響治安行業聯合稽查」，打擊不法決心，杜絕賭博歪風。

(中時 )