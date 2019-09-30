行人雨傘開花。（趙雙傑攝）

中央氣象局表示今日近中午颱風米塔7級暴風圈將觸碰到東部陸地，下午至深夜通過東北部近海進入北部近海，風雨將有明顯增強趨勢，在台北市街頭已出現間歇性風雨，讓行人有些招架不住。

(中時 )