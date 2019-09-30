米塔颱風進逼 北市街頭出現間歇性風雨 13:392019/09/30 中時 趙雙傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北市街頭已出現間歇性風雨，讓行人有些招架不住。（趙雙傑攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 行人雨傘開花。（趙雙傑攝） 中央氣象局表示今日近中午颱風米塔7級暴風圈將觸碰到東部陸地，下午至深夜通過東北部近海進入北部近海，風雨將有明顯增強趨勢，在台北市街頭已出現間歇性風雨，讓行人有些招架不住。 (中時 ) #街頭 #近海 #颱風 #東北部 #暴風圈 也許您會感興趣 推薦閱讀 結合嘉縣3大市集「嘉有好市集」28日開市 18:542019/09/26 生活 周一超關鍵 米塔暴風圈將掃這五地區 12:582019/09/28 生活 氣象局公布米塔最新路徑 暴風圈恐壟罩陸地 00:022019/09/29 生活 米塔今晚恐發陸警 周一暴風圈籠罩北部宜蘭 07:492019/09/29 生活 米塔颱風不斷增強 氣象局發布海上颱風警報 09:332019/09/29 生活 米塔颱風逼近 明下午後東北部雨勢明顯 19:062019/09/29 生活 輕度颱風米塔逼近 連江縣正常上班上課 21:262019/09/29 生活 颱風來襲醫院暫停門診 長庚設有颱風特別門診 00:022019/09/30 生活 颱風最新動態 氣象局：暴風圈觸陸 正往北移動 10:072019/09/30 生活 中颱米塔影響 基隆午間起停收垃圾 10:292019/09/30 生活 生活熱門新聞 颱風最新動態 氣象局：路徑西修 陸警增加馬祖 - 生活 颱風假惹議 新竹市長林智堅回應了 - 生活 颱風假不支薪老闆為何不放？網揭暗黑真相 - 生活 米塔暴風圈觸陸！這一區紫爆了 - 生活 米塔成西北颱？專家給答案了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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