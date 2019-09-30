快艇今天舉辦媒體日，當家球星里歐納德首度表態願意代表美國隊參加明年東京奧運，也就是說他將再次效力於帕波維奇的麾下，難道兩人已經盡釋前嫌了嗎？

美國隊剛在世界盃遭到重挫，創下史上最差第七名成績，被外界諷刺為有史以來最遜色的夢幻隊，因此隨即有不少大咖球星決定挺身而出，包含勇士三巨頭史提芬柯瑞、克雷湯普生、卓雷蒙格林、火箭哈登、韋斯布魯克、拓荒者利拉德、湖人安東尼戴維斯、熱火吉米巴特勒等人誓言在明年東奧奪回榮耀。

今天里歐納德在被問到是否願意參加東京奧運的時候，里歐納德表示，「我願意，但現在最重要的任務就是幫助快艇打進總冠軍賽。」

里歐納德過去不曾穿上美國隊球衣征戰奧運或是世界盃，這次表態想要成為夢幻隊成員，外界不僅按讚，但也非常驚訝，難道他與美國隊教頭、馬刺總教頭帕波維奇握手言和了嗎？畢竟兩人先前在馬刺的時候鬧得很不愉快，或許藉由明年東奧能夠讓這對師徒聯手揚威日本。

(中時電子報)