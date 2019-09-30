沒有音樂家，樂器竟然也能自己演奏？奇美博物館10月1日將推出全新節目「自動樂器小劇場」，以時下最夯的「戲劇型導覽」，引領民眾從故事中體驗「自動樂器」的奧妙，預估可成為館內常設展的熱門節目。

館方指出，奇美博物館的「樂器廳」向來是一大特色，除了有舉世聞名的「提琴」蒐藏與全球首創的「走入管弦樂團」外，自動樂器也是民眾高度感興趣的典藏之一。至於什麼是「自動樂器」呢？簡單講，就是一種不用依靠音樂家演奏，透過手搖或投幣就能發出音樂的機械裝置。

館方說，在17世紀以前，想聽音樂就需要樂師，隨著工藝技術進步才有了自動樂器的誕生；時至今日，這些當年新穎的設備早已成為珍貴古董，民眾只要來到奇美博物館，便能欣賞這些昔時風華。

館方指出，該館的自動樂器除了常態展示，原本就有演出場次，由解說員操作樂器及講解，但為讓民眾更容易了解其中特色並增加趣味性與記憶度，館方特別將節目升級改版，首度嘗試國內外流行的戲劇型導覽，設計故事情境與演員插科打諢的表演，讓民眾不再只是聆賞自動樂器而已，還可以從中獲得更多歡笑與深刻的體驗感受，希望透過好玩的互動引導，將傳統的展演型式變得活潑有趣，讓民眾認識展品且吸收知識。

為了成就該節目，奇美博還與台南大學戲劇創作與應用學系老師許瑞芳合作，邀請黃詩媛老師擔任編劇，也找來系上畢業生成立的「阿伯樂戲工場」，一起負責排練、演員培訓、道具與服裝製作等，並由該劇團團長簡翊修擔任導演，最重要的演出者則來自博物館10位館員。

館方表示，一般館所的戲劇型演出多為期間限定活動，演員以志工或外部專業人員為主，但奇美博的「自動樂器小劇場」則是每日常態節目，培訓館員作為解說員兼演出者，不但可以提升員工能力、鼓勵成長，也能因應常態型的龐大演出量。

館方說，自動樂器小劇場首檔好戲為《大明星來了，自動樂器比一比》，場景設定在歐洲的一座「愛樂小鎮」，小鎮即將舉辦一年一度的音樂節，當天將會有一位大明星前來拜訪，鎮長決定出動最厲害的自動樂器來歡迎她，但為了選樂器一事卻和樂器行負責人、酒吧老闆娘吵得不可開交，於是鎮長召開「鎮民大會」，這時觀眾將化身為小鎮居民一起參與投票，決定哪一台自動樂器勝出，結果劇情急轉直下，一切出乎意料！輕鬆詼諧的喜劇逗得台下觀眾哈哈大笑。20分鐘的節目除了有精采的劇情橋段，每場皆會穿插3台自動樂器演出，一天共4場次、由11台自動樂器輪番登場，歡迎民眾體驗。

(中時 )