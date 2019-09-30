「日本台灣交流協會」台北事務所代表沼田幹夫即將離任，外交部長吳釗燮日前特地頒贈「特種外交獎章」，獎章上寫著「我最敬愛的大哥哥」，遭網友痛批是女優用語。對此，外交部發言人歐江安表示，外交儀節上並無不當之處，外界無須對此議題過度解讀。

她說，吳釗燮與沼田代表私下有很好友誼，情如手足，沼田代表較吳年長，因此私下均以「哥哥」相稱，以示親切友好。然兩人在公務上皆謹守分寸，外交儀節上並無不當之處，外界無須對此議題過度解讀。

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