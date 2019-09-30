遭譏女優用語 外交部：儀節並無不當 13:022019/09/30 工商 崔慈悌 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 外交部發言人歐江安(外交部提供) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 「日本台灣交流協會」台北事務所代表沼田幹夫即將離任，外交部長吳釗燮日前特地頒贈「特種外交獎章」，獎章上寫著「我最敬愛的大哥哥」，遭網友痛批是女優用語。對此，外交部發言人歐江安表示，外交儀節上並無不當之處，外界無須對此議題過度解讀。 她說，吳釗燮與沼田代表私下有很好友誼，情如手足，沼田代表較吳年長，因此私下均以「哥哥」相稱，以示親切友好。然兩人在公務上皆謹守分寸，外交儀節上並無不當之處，外界無須對此議題過度解讀。 (工商 ) #吳釗燮 #沼田幹夫 #外交儀節 也許您會感興趣 推薦閱讀 吳釗燮和陳明通不如對調職務 04:102019/09/26 時論廣場 媚日無極限？ 日駐台代表卸任 吳釗燮稱：「我最敬愛的大哥哥」 21:332019/09/27 政治 吳釗燮送駐日代表這番話 網驚AV女優感謝語？ 09:122019/09/30 政治 政治熱門新聞 預料韓國瑜會崩盤？網驚呼「他」算到了！ - 政治 最新民調出爐 朱立倫也救不了韓國瑜 - 政治 網路民調韓蔡差距太驚人 洛杉基啞然失笑 - 政治 台大畢業生面試批韓 下場GG了 - 政治 被蔡「賜死」老師回信曝光 彭文正問論文他竟回... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。