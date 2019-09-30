台灣民眾黨主席柯文哲，積極延攬人才想搶攻國會席次，對於鴻海創辦人郭台銘是否被列不分區立委第一名，柯說「若郭願意，求之不得」。代表柯文哲意志的北市府顧問蔡壁如，30日上電台廣播接受專訪坦言，有認真討論過，市長也求之不得，但前提是郭董也要願意，「我們就是鼓勵、樂觀其成。」

針對將郭列入不分區第一，蔡壁如表示，民眾黨容許雙重黨籍，而郭董則無黨，柯市長說求之不得，她也覺得很讚、要拍拍手，既然郭董宣布不選總統，現在就看能不能幫民眾黨的忙，這也許是好的想法，會找時間討論這塊，我們就是鼓勵、樂觀其成，但有查過「不分區還是需要入黨」。

蔡壁如說，自郭退選後，她就慢慢沒參加郭的晨會，但郭也會提一些專業人士給民眾黨當不分區，目前彼此溝通順暢、沒問題。對於和立委王金平是否漸行漸遠？蔡說，因為王還是國民黨，若有推薦名單給我們，也可討論。

至於傳出蔡壁如市府顧問只當到10月16日，蔡說，16日是市府祕書長張哲揚到民眾黨就任祕書長的日期，接班的市府祕書長人選已經確定，但不便透露，等黨務轉移給張哲揚後，她就不用花太多晚上跟假日在黨務；另外這部分被民代批黨政不分，但作家苦苓也曾叫國民黨總統參選人韓國瑜專心市政，結果韓上班是時間去拜廟，建議標準要一致。

據傳郭董這周要和民眾黨立委人選拍定裝照？蔡則說，這是黨部和文宣公司接洽，她沒辦法管那麼多事。

至於柯稱蔡壁如進立院，可和民進黨立院黨團總召柯建銘來場「白目對喬王」，蔡壁如笑說，她身上沒政治語言，所以寫照就是白目，但自己當立委並不恰當，因為她是行政效率很強的人。主持人邱明玉問「雖然興趣缺缺，但仍使命必達」？蔡坦言「對」。

蔡壁如說，目前很多民眾黨立委人選都是推薦，但市長跟她都想辦海選，這周會把海選辦法公告出去，讓大家自由來報名；對於前立委沈富雄自薦，柯市長說要見見沈；學姊黃瀞瑩則自認太年輕、政治歷練不夠，所以不選區域的話，不分區還要討論，但仍會尊重學姊意願。

對於先前名單洩露，導致女人迷創辦人張瑋軒不要選，蔡壁如也說，尊重意願。邱明玉追問，無黨籍北市議員鍾小平沒入民眾黨，改投入新北淡水立委選舉？蔡說，鍾一直沒來跟他們討論，後來就徵召徐立信選中正萬華立委了。至於原本的柯幕僚李縉穎，變成郭幕僚，掛無黨投入土城三峽立委選舉，蔡表示，李是民眾黨創黨黨員，但若考量掛無黨選該選區比較容易，也尊重。

(中時 )