香港歌手何韻詩昨下午2點50分參加香港大遊行時，遭到大陳島文化促進會理事長胡志偉潑漆，一旁同夥梁太富在旁接應，何韻詩昨提出公然侮辱、妨害自由、毀損以及違反集會遊行法，中正一警分局今早10點移送胡等2人至北檢複訊，胡志偉在進入北檢過程中說：「反對港獨暴力來台」、「台灣要安定」。

涉嫌對香港歌手何韻詩潑漆的嫌犯上午到地檢署複訊。 (李文正攝)

據了解，46歲胡志偉擔任一間消防工程行負責人，也是大陳島文化促進會理事長，而接應的53歲梁太富則是促進會理事，2人在昨天出發前，在工程行內開會，討論如何潑漆，並安排路線逃跑，胡準備1小罐的油漆握在手裡，戴著頭套、安全帽混入遊行人群中，梁則在何動手後，高喊「和平」、「理性」等話，讓何得以脫身。

警方今天凌晨到工程行搜索，並在屋內發現許多旗幟布條，包括「港獨份子滾回去」、「何韻詩滾回去」、「黃之鋒滾回去」等標語，認定2人是同夥，共謀向何潑漆計畫。

移送過程中，一旁還有支持胡志偉民眾喊「胡志偉加油，幹得好、幹得好，以其人之道還治其人之身」，而胡轉身進入北檢後說：「反對港獨暴力來台灣」等話，另外，胡志偉遭逮捕後，宣稱頭痛、噁心，並送往康寧醫院就醫，檢查後並無大礙並以三角巾固定右手手臂。

(中時 )