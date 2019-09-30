網路流傳昨天攻擊香港歌手的統派施暴者胡嫌日前有與國安會秘書長李大維合照，總統府發言人張惇涵表示，李大維與胡嫌並不認識。

他說，經查證為今年元月李秘書長與賓客球敘時，同在球場的胡嫌主動趨前要求合影，並索取簽名，秘書長與胡嫌並不認識，所謂「統派、英派一家親」的胡亂指涉，更屬無稽，為免錯假訊息淆誤輿論，特此聲明。

(工商 )