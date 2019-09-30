全家Clean Label玩真的！自去年10月率國內通路之先，導入Clean Label（潔淨標章）評鑑制度，據全家最新統計，截至今年8月底已有逾140項商品取得Clean Label認證，並從自有品牌擴大到店舖鮮食，涵括主食、小吃、飯糰、沙拉、麵包等多元品項，未來還將持續擴充，預計2020年「少添加」食品營業額要倍數成長至百億大關。

「Clean Label」潔淨標章源自2011年的英國，核心宗旨是減少食品中的人工化學添加物，主要有八大不添加（人工香料、人工色素、人工甜味劑、防腐劑、漂白劑、保色劑、結著劑、含鋁膨脹劑），且原料須為非基因改造、農藥殘留須符合規範等，還區分為單、雙潔淨標章，雙潔淨的標準更嚴格。

瞄準國際健康飲食趨勢，全家去年10月由董事長葉榮廷親自宣布，全家正式導入慈悅國際Clean Label評鑑制度，並攜手逾百家知名食品相關大廠組成Clean Label少添加食品產業聯盟，宣示將共同推動並落實少添加食品理念，並設定至少三年為期長期抗戰。

事實上，「少」比「多」還要更難！為了確保食品少添加後，仍能維持一定的口感跟賣相，甚至是食品保存等問題，都是一大難關。初期全家先以自有品牌FamilyMart Collectiont（FMC）產品出發，包含冷凍調理食品、麵包、冰品、飲品、果乾及輕食等六大類，總計逾70個品項，目前皆已全數通過Clean Label評鑑。

今年度，全家進一步將Clean Label觸角擴大到鮮食。全家表示，為推出符合潔淨標示的鮮食，主要透過兩個方向執行，一是挑選既有暢銷品進行改良，將鮮食廠使用的原物料進一步檢驗，替換掉不符合Clean Label的原物料；二是從零到有的新品開發，如攜手金色三麥、日本UCC咖啡等大廠，共同開發符合潔淨標章的產品。

據全家統計，目前取得Clean Label標章的鮮食，包含微波主食（燉飯、燴飯、炒麵、涼麵、湯麵、白飯等）、小吃、飯糰、麵包、三明治、沙拉、蛋糕等，約70幾項，品項愈趨多元，未來希望更多食品供應鏈夥伴加入，共同做大這塊市場。

全家Clean Label計畫邁入第二階段，去年是自有品牌FMC產品，今年進一步擴大到鮮食，明（2020）年度將更強化，目標旗下自有品牌跟鮮食「最大化」通過評鑑，全家預估屆時整體「少添加」食品營業額，將從去年的30多億倍數成長至100億。

(工商 )