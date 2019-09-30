身不體不適金髮女子，遭黑衣女施暴強拉起。（圖／翻攝自爆料公社畫面）

台北捷運昨（29）晚上發生一起「博愛座」衝突事件，一名身著黑衣的婦女，強逼金髮女子讓出博愛座，不僅咆哮對方「起來、滾」，還兇狠拉扯對方頭髮又巴頭，硬將金髮女子強行從博愛座拉起。

身體不適金髮妹，遭黑衣婦扯髮巴頭，強逼讓出博愛座。

據了解，這名動粗的黑衣婦女當時見一名阿伯上車，便逼金髮女讓座博愛座，還怒喊：「我有這張手冊麻煩妳起來」、「滾」，接著就用力抓住金髮女子的長髮，狠狠將對方扯離座位。

金髮女的丈夫事發後在臉書「爆料公社」留言回應：「當時老婆下班身體不舒服，才坐在博愛座，對方就要我老婆起來給她坐，我老婆也有跟對方說身體不舒服...後來對方就直接拉我老婆頭髮，目前已經驗傷提告了」。

金髮女子對黑衣婦女的誇張行徑相當傻眼，氣得表示要提告，畫面被PO上網後，網友紛紛留言表示「應該所有車輛都取消博愛座，因爲沒素質的人會有藉口打人。」、「叫別人讓座的手冊？耍特權的手冊？」、「博愛座設立就是一個錯誤⋯道德綁架」。

(中時電子報)