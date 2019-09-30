大陸紅星楊冪2014年閃婚香港男星劉愷威，且「雙喜臨門」迎接女兒小泡芙，兩人成了夫妻之後反倒婚變消息頻傳，但一直以來都否認傳聞，直到去年12月兩人認了和平分手結束4年婚，而不到一年時間，楊冪日前爆出與小自己3歲的鮮肉男星魏大勛密煲姊弟戀，引發熱議，而劉愷威也不輸前妻，現今也爆有了新戀情，新對象竟與許志安小三黃心穎有關。

劉愷威昨被港媒爆料，離婚恢復單身不過10個月，已經有了新戀情，而他跟前妻一樣戀上比自己小的對象，是相差12歲的香港性感女星湯洛雯，而女方近來受到關注的事件，便是頂替神隱的黃心穎接演《法政先鋒4》，而兩人因為過去曾一起主持節目，私下成為好閨蜜。

劉愷威爆密戀32歲的湯洛雯，兩人除都是星二代出身外，幾乎沒有共通點，因此讓人好奇怎麼搭上線？據悉，雙方的牽線人乃林峯表妹、同為影星的林夏薇，玉傳某次劉愷威跟林夏薇聚餐，林夏薇邀了湯洛雯一起來，雙方在這場聚會上相識並一拍即合，然當時劉愷威剛離婚不久，時間點太過敏感，怕傷害形象，因此遲遲不肯告白，直到跟女方約出去好多次後，才確認心意低調交往。

報導更指出，劉愷威跟湯洛雯其實已密戀多時，這一年來他經常現身香港，外界多以為他是回家照看女兒，但其實除此之外，是方便跟湯洛雯見面，相傳「媒人」林夏薇也相當幫助這段戀情的發展，不僅幫保密，還借出山頂豪宅讓兩人能在隱密安全的環境下約會，還借名車給楊愷威，讓他載新歡外出用餐，而劉愷威與湯洛雯的緋聞爆出後引發熱議，然雙方都尚未就此事給出回應。

(中時電子報)