吳宗憲今年入圍金鐘舞大獎項，堪稱本屆大贏家。（圖／游定剛、范佐意）

本屆金鐘獎入圍名單最大贏家，也就是綜藝天王吳宗憲，以《小明星大跟班》、《綜藝玩很大》、《綜藝大熱門》入圍金鐘獎五大獎項，創下個人及綜藝史最佳紀錄，不過當天要從上海趕回參加典禮，無法走星光大道，因此提前預告不僅可能淚灑舞台，若得獎更將宣布一件大事。

吳宗憲今年入圍金鐘五大獎項，更有望連四年奪下金鐘獎座，他表示入圍就是肯定之外，更坦言和LULU、陳漢典、小鬼、KID等人一同入圍，才是生命中最開心的事，對於所有入圍者來勢洶洶，他表示絕對是當人不讓，此外更向在軍中服役的KID開玩笑表示，就算逃兵也要回來參加金鐘獎，這樣換「兩年牢獄之災」很值得，最後表示若幸運得獎，將在舞台上宣布大事，至於是什麼事就得等當天才會揭曉。

雖是金鐘入圍大贏家，吳宗憲仍不忘呼籲評審，未來除了觀眾觀看要加入評選，更要讓全世界中文發音節目一起角逐金鐘，才能提高可看性及可性度，至於被問到表示不看好台灣電視產業，他不諱言反問：「那有誰是看好的呢」，道出對大環境的堪憂，對於屢遭黃安、館長痛批，讓他除了感嘆：「台灣不是人待的地方」，更表示：「如果把藝人逼走，是台灣最大損失」。

(中時電子報)