有人好奇為何一堆人認為資方害怕放颱風假？引起網友熱烈討論。(摘自PTT)

中颱米塔來襲，各地風雨逐漸增強，根據氣象局預估，今(30日)傍晚至明天(1日)清晨影響最大，由於新竹市到今天上午才臨時宣布停班停課被民眾罵翻。有網友好奇在PTT發文詢問「颱風假依法可以不支薪，為啥資方會跳腳？」沒想到釣出一堆網友揭發暗黑真相。

原PO在PTT發文問卦「颱風假依法可以不支薪，為啥資方會跳腳？」，認為既然大部分公司都依照勞基法，因此颱風天就是無薪假，好奇為啥一堆人覺得資方會很怕放颱風假，難道對他們有損失？他認為反而應該是勞工的損失，少賺1天的錢。

PO文一出，立刻引起鄉民熱烈討論，有網友留言表示「傻問題，大家放假＝沒產值啊」、「店租還是要付」、「只有慣老闆才不開心吧，強迫員工上班要補休或給2倍啊」；也有網友表示「季末加月底，放了真的會出事」、「有訂單的公司怕出不了貨吧」。最好笑的是，有網友神回「員工上班也沒產值啊」，「暗黑真相」笑翻一堆人。

(中時電子報)