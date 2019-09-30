基隆市長林右昌上午主持米塔颱風第3次應變會議，指示各單位繼續加強戒備，強調所有的努力將災害影響降至最低，各區公所已主動發送沙包至低窪地區，進行置放，林右昌特別提醒市民，若有需要請向里長與區公所索取。(基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真)

基隆市長林右昌上午主持米塔颱風第3次應變會議，指示各單位繼續加強戒備，強調所有的努力將災害影響降至最低，各區公所已主動發送沙包至低窪地區，進行置放，林右昌特別提醒市民，若有需要請向里長與區公所索取。

林右昌指出，米塔颱風為近年來影響基隆最大的一個颱風，請所有市民配合市府，將沙包堆置及架設防水閘門，做好一切應變工作。

特別在午後，風雨都將增強，請民眾儘量避免在戶外逗留，尤其，今晚21點30至明天凌晨3點30為颱風中心最接近基隆市的時段，也是影響最大的時候，到時10級陣風及豪大雨將對本市造成危害最大，又在午夜，務必提高警覺，備妥電池與儲水。

由於今晚十時四十分左右滿潮，林市長提醒並要求，基隆港與田寮河、西定河周邊要注意因滿潮排水不易所造成的積淹水狀況。低漥易淹地區，也請民眾將車輛移往高處，以免造成損失。請民眾在中午務必裝上防水閘門與沙包堆置防護。

林右昌說，中午開始風雨加大，行進速度快，請民眾千萬不要輕忽，即便間歇風雨也要注意自身安全，特別今晚十級暴風半徑壟罩基隆，民眾千萬不要出門。他指出，市府工程進行中，指示相關單位讓工地水路暢通，避免泥沙阻塞，減少災害損失。

(中時 )