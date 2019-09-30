勸不聽 颱風天釣魚烏來2民眾受困待救 13:162019/09/30 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市消防局立即派遣3分隊、1大隊前往救援，2人暫無生命危險。（翻攝照片／葉書宏新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市消防局立即派遣3分隊、1大隊前往救援，2人暫無生命危險。（翻攝照片／葉書宏新北傳真） 新北市消防局立即派遣3分隊、1大隊前往救援，2人暫無生命危險。（翻攝照片／葉書宏新北傳真） 新北市消防局立即派遣3分隊、1大隊前往救援，2人暫無生命危險。（翻攝照片／葉書宏新北傳真） 中度颱風米塔逼近，中央氣象局昨晚間8時30分發布陸上颱風警報，新北市消防局今（30日）上午10時許獲報，烏來區哈盆古道4公里處有2名民眾受困，消防局立即派遣3分隊、1大隊前往救援，2人暫無生命危險。 據悉，2人均年約50多歲，相約前往烏來區哈盆古道4公里處對岸釣魚，卻因溪水暴漲受困，無法返回岸邊，警消目前已前往救援，目前並無生命危險。消防局呼籲，颱風期間，民眾應避免從事海邊及山區活動。 (中時 ) #烏來 #民眾 #消防局 #颱風 #危險 也許您會感興趣 推薦閱讀 超有愛！日商連五年捐贈救護車 回饋鄉里關懷偏鄉 17:542019/09/27 生活 米塔路徑再偏西 撲台率大增！這時段風雨最可怕 17:322019/09/28 生活 米塔颱風不斷增強 氣象局發布海上颱風警報 09:332019/09/29 生活 颱風米塔逼近 氣象局：今晚8時30分發陸警 17:392019/09/29 生活 颱風來襲醫院暫停門診 長庚設有颱風特別門診 00:022019/09/30 生活 颱風最新動態 氣象局：暴風圈觸陸 正往北移動 10:072019/09/30 生活 米塔颱風來襲 烏來福山部落114戶停電 10:272019/09/30 生活 中颱米塔影響 基隆午間起停收垃圾 10:292019/09/30 生活 蘇揆視訊等5分鐘 花蓮消防局回應 11:212019/09/30 生活 颱風假不支薪老闆為何不放？網揭暗黑真相 13:122019/09/30 生活 社會熱門新聞 美魔女按摩睡著 他騎上馬火速衝刺 - 社會 金髮妹不舒服 遭大媽「扯髮巴頭」逼讓博愛座 - 社會 蘇貞昌又發飆！防颱視訊這縣市讓他等到臉黑 - 社會 露宿男下身出現「一大條」 網驚：靈蛇取蛋！ - 社會 警查獲不法電子菸油集團 「茶道」品牌香精調製 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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