新北市消防局立即派遣3分隊、1大隊前往救援，2人暫無生命危險。（翻攝照片／葉書宏新北傳真）

新北市消防局立即派遣3分隊、1大隊前往救援，2人暫無生命危險。（翻攝照片／葉書宏新北傳真）

新北市消防局立即派遣3分隊、1大隊前往救援，2人暫無生命危險。（翻攝照片／葉書宏新北傳真）

中度颱風米塔逼近，中央氣象局昨晚間8時30分發布陸上颱風警報，新北市消防局今（30日）上午10時許獲報，烏來區哈盆古道4公里處有2名民眾受困，消防局立即派遣3分隊、1大隊前往救援，2人暫無生命危險。

據悉，2人均年約50多歲，相約前往烏來區哈盆古道4公里處對岸釣魚，卻因溪水暴漲受困，無法返回岸邊，警消目前已前往救援，目前並無生命危險。消防局呼籲，颱風期間，民眾應避免從事海邊及山區活動。

(中時 )