港人何韻詩昨參加反送中大遊行時，遭統促黨自忠黨部主委胡志偉潑紅漆，警方將胡男及在旁的洪門雙和堂強勢分會大哥梁太富2人移送法辦；台北地檢署由檢察官依涉嫌妨害名譽等罪偵訊後，聲押禁見，北院尚未決定何時開庭。

據了解胡及梁都坦承犯行，但檢方認定2人涉犯組織犯罪等6項罪名，仍決定將他聲請羈押。

由於昨晚夜間不偵訊，警方早上將胡志偉及梁太富移送北檢，右手包著三角巾的胡志偉在移送過程中說：「反對港獨暴力來台灣」、「台灣要安定」。

(中時 )